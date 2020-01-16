Украина, Британия, Канада, Швеция и Афганистан договорились с Ираном

"Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позже сегодня", - сказал он на пресс-брифинге по результатам встречи глав МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана - стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета в Иране.

По его словам, эта рамочная программа направлена на пять ключевых элементов, которые помогут в работе с правительством Ирана.

Как сообщалось, Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.