Европе нужна Россия, чтобы уменьшить опасность падения

- Евросоюз – на перепутье, его вес падает
- Во всем мире просматривается определенный этап неуверенности
- В России начинается большой трансфер или операция «преемник»
- События в Иране – на грани фола
К чему могут привести неожиданные изменения в российской власти? Предприниматель, эксперт по экономике Райво Варе ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
– Что стоит за отставкой правительства России и намеченными изменениями в Конституции?
– Думаю, что изменения в Конституции – это главное.
Отставка правительства России и смена караула в Кабмине – это технический вопрос.
Предложения президента Путина касались двух основных элементов. В фокусе власти оказались вопросы социальной сферы: постоянная индексация пенсий и уровень минимальной зарплаты, который не может быть ниже минимального прожиточного минимума. Понятно, что в ситуации переходного периода нужно было предложить народу что-то позитивное.
Главное, за чем последовала немедленная отставка правительства, – это изменение Конституции и системы управления.
– Можно ли это назвать началом операции «преемник»?
– Да, начинается большой трансфер или операция «преемник». То есть, Путин уже не ждет 2024 года, операция начинается сегодня.
– Это позволит президенту Путину и дальше оставаться у руля?
– Приглядитесь! Рабочая группа в составе 75 человек должна подготовить изменения к Конституции, которые следует провести уже к концу весны. Конституция меняется в спешке. Просматривается четкая логика. Пока еще остаются открытые возможности, но, в принципе, закладывается целый ряд сценариев продолжения Путина в функции не как действующего руководителя, а в роли специфического арбитра высшего политического уровня. Речь идет о лидере, имеющем согласовательные функции или право вето, без которых принципиальные решения в системе госуправления приниматься не могут.
– Аналитики обращают внимание на Госсовет...
– И правильно делают! Ясно то, что никакой следующий президент таким сильным, как Путин, не будет. Ограничение, согласно которому, никто не может быть президентом больше двух сроков, в любом случае ослабляет позицию потенциального преемника.
Очевидно, что усиливается роль Госдумы, правительства, Федерального собрания. Дума будет назначать премьера, и президент не сможет отказать в утверждении премьера и правительства. При этом у президента останется функция снятия правительства.
Госсовет существовал и при Горбачеве, но при этом он не был отмечен ни в каких актах и законах. А теперь ему предполагается придать высокий законодательный статус, он будет связующим звеном между исполнительной властью и представительскими органами, в том числе в отношениях с парламентом. Туда будут включены губернаторы – это привязка центра к местному уровню и намек на потерю автономии, которая у самоуправлений до сих пор еще существовала. По всей видимости, в Госсовете будут представлены наиболее выдающиеся лидеры, губернаторы, представители регионов, которые будут принимать принципиальные решения.
Вовсе не исключено, что Госсовет возьмет под контроль силовые структуры, например, интегрировав структуру Совета безопасности. Скоро увидим!
Путин возглавляет сегодня эти советы как президент России. Возможно, в будущем он будет их возглавлять в другом качестве – например как пожизненный председатель. Сейчас, фактически, все затачивается под него.
Наблюдатели отмечают, что этими реформами закрепляется пожизненный статус Путина в качестве лидера высшего уровня – без необходимости осуществлять повседневные функции в качестве президента.
– Каким, на ваш взгляд, будет новое правительство? Политическим или техническим?
– Я даже не сомневаюсь в том, что новое правительство будет техническим. Новый председатель правительства впервые за всю историю самостоятельной Российской Федерации утвержден Госдумой без голосов "против".
– Демократия победила...
– Выбран технический премьер в полном смысле этого слова. Он знаменит тем, что это чиновник высочайшего ранга, госсоветник I класса, который всю жизнь провел на госслужбе в экономическом блоке с фокусом на налогообложении. Он давно и успешно работает в этой сфере, связан с ИТ-технологиями. Предпринятые им шаги облегчили жизнь клиентам и повысили собираемость налогов.
Сильное качество Мишустина заключается в том, что он равноудален от основных властных группировок. Он либерального толка экономист, и главное – не имеет политических амбиций. То есть он не является угрозой в ходе операции «преемник».
В свое время его протежировали Герман Греф и Борис Федоров, но считается, что он равноудален от всех.
Не менее важно и то, что он и силовик, и экономист. Засилье силовиков в российской экономике привело к тому, что часть экономических проблем упираются в эту составляющую. Теперь он будет уравновешивать эти два крыла.
– Готовится ли преемник Путина?
– Наверняка, будет готовиться. С тем же премьером, по инсайдерской информации, рассматривалось две кандидатуры: Собянин и Мишустин. По каким-то причинам Собянин не прошел, правительство возглавил налоговик. То же самое будет и с фигурой президента.
– Могут ли эти изменения отразиться на отношениях России с внешним миром?
– Не думаю. Уже давно не секрет, что президент Путин тяготился проблемами внутреннего характера. Ему импонируют вопросы внешней политики и безопасности. Очевидно, что от этих функций он не отойдет и продолжит этот блок курировать.
– В России назрели изменения во власти, Британия выходит из ЕС, США готовятся к выборам и импичменту Трампа. Как всё это отразится на мировых отношениях?
– В международных отношениях просматривается определенный этап неуверенности. У крупных внешнеполитических игроков происходят большие изменения.
Не стоит также забывать о Китае и Турции. А если взять Европу, то в Германии уходит сильный лидер Меркель, и никто не знает, кто придет на смену. Франция в лице Макрона провозгласила новую внешнюю политику, новые отношения, в том числе с Россией и Америкой, но при этом Макрон проигрывает во внутриэкономических реформах. В России возникает коллизия: нужен сильный и известный игрок, с которым придется иметь дело всему миру. Поэтому очевидно, что позиция Путина пока не ослабеет, несмотря на изменения в структуре власти.
– Как вы считаете, Трамп выиграет вторые выборы?
– Не исключено, но ему будет сложно. Республиканскую сторону он полностью прибрал к рукам, импичмент провалится, но поляризация очень большая.
– А вот события в Иране – это ошибка Трампа? Или в конечном итоге это может привести к укреплению США?
– Противостояние США с Ираном – это 40-летняя история, которая, безусловно, будет продолжаться.
Военная акция против крупного официального лица другой страны – это на грани фола с юридической точки зрения. С политической точки зрения выглядит как ошибка. В любом случае, США будут уходить с Ближнего Востока.
И Трамп только усилил эту линию. Они хотят оттуда уйти. У США там останутся только два крупных союзника: Израиль и Саудовская Аравия. Американцам противопоказан Иран, во всем остальном они довольно свободны.
– Что же делать Европе, в том числе Эстонии, на фоне всей этой непредсказуемости в мире?
– Для Эстонии игровая площадка ограничена. Это часть игрового пространства ЕС.
Евросоюз сегодня сам на перепутье, его роль слабеет. Удержаться от дальнейшего падения довольно сложно. Для этого нужна Россия. Это позволит уменьшить опасность дальнейшего падения в конкурентной борьбе геополитических центров.
У Эстонии очень узкие рамки для маневров. Всё будет сводиться к дилемме.
Сейчас намечается разрыв существующей ткани взаимоотношений между США и ЕС. Мы оказались перед выбором и будем вынуждены отвечать на сложные вопросы два предстоящих года в Совете безопасности ООН. Да или нет? Мы поддерживаем американцев или Европу?
Тут и соседа никуда не денешь, поэтому сразу же встает вопрос нашей безопасности. Ощущение опасности, к сожалению, никуда не пропало. И вопрос стоит остро: пойти с США или с Европой, но с определенной долей риска для нашей безопасности? Впереди у нас сложный период, который сведется к принципиальным внешне-политическим решениям, где нам будет постоянно предлагаться сделать выбор.
Слабеющей Европе и России, которая является определенным геополитическим центром в военной области, есть смысл столковаться. Но на каких условиях? Пока неясно. Скажем так, что новое дыхание появилось. А мы в Эстонии – не законодатели моды, а всего лишь последователи. У нас здесь не решающая роль.
Смотрите интервью в повторе!
- Что стоит за отставкой правительства России и намеченными изменениями в Конституции?
- Можно ли это назвать началом операции «преемник»?
- Каким будет новое правительство? Политическим или техническим?
- Как эти изменения могут отразиться на отношениях России с внешним миром?
- А что делать Европе на фоне изменений в России и США?