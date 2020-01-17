Европе нужна Россия, чтобы уменьшить опасность падения

– Каким, на ваш взгляд, будет новое правительство? Политическим или техническим?

– Я даже не сомневаюсь в том, что новое правительство будет техническим. Новый председатель правительства впервые за всю историю самостоятельной Российской Федерации утвержден Госдумой без голосов "против".

– Демократия победила...

– Выбран технический премьер в полном смысле этого слова. Он знаменит тем, что это чиновник высочайшего ранга, госсоветник I класса, который всю жизнь провел на госслужбе в экономическом блоке с фокусом на налогообложении. Он давно и успешно работает в этой сфере, связан с ИТ-технологиями. Предпринятые им шаги облегчили жизнь клиентам и повысили собираемость налогов.

Сильное качество Мишустина заключается в том, что он равноудален от основных властных группировок. Он либерального толка экономист, и главное – не имеет политических амбиций. То есть он не является угрозой в ходе операции «преемник».

В свое время его протежировали Герман Греф и Борис Федоров, но считается, что он равноудален от всех.

Не менее важно и то, что он и силовик, и экономист. Засилье силовиков в российской экономике привело к тому, что часть экономических проблем упираются в эту составляющую. Теперь он будет уравновешивать эти два крыла.

– Готовится ли преемник Путина?

– Наверняка, будет готовиться. С тем же премьером, по инсайдерской информации, рассматривалось две кандидатуры: Собянин и Мишустин. По каким-то причинам Собянин не прошел, правительство возглавил налоговик. То же самое будет и с фигурой президента.

– Могут ли эти изменения отразиться на отношениях России с внешним миром?

– Не думаю. Уже давно не секрет, что президент Путин тяготился проблемами внутреннего характера. Ему импонируют вопросы внешней политики и безопасности. Очевидно, что от этих функций он не отойдет и продолжит этот блок курировать.

– В России назрели изменения во власти, Британия выходит из ЕС, США готовятся к выборам и импичменту Трампа. Как всё это отразится на мировых отношениях?

– В международных отношениях просматривается определенный этап неуверенности. У крупных внешнеполитических игроков происходят большие изменения.

Не стоит также забывать о Китае и Турции. А если взять Европу, то в Германии уходит сильный лидер Меркель, и никто не знает, кто придет на смену. Франция в лице Макрона провозгласила новую внешнюю политику, новые отношения, в том числе с Россией и Америкой, но при этом Макрон проигрывает во внутриэкономических реформах. В России возникает коллизия: нужен сильный и известный игрок, с которым придется иметь дело всему миру. Поэтому очевидно, что позиция Путина пока не ослабеет, несмотря на изменения в структуре власти.

– Как вы считаете, Трамп выиграет вторые выборы?