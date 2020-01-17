Пт, 17.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
  • Rus.Postimees.ee
  • Студия Postimees: что стоит за рокировками Путина?

Студия Postimees: что стоит за рокировками Путина?
13:00

К чему могут привести неожиданные изменения в российской власти? Предприниматель, эксперт по экономике Райво Варе ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Смотрите интервью в 13.00!

  • Что стоит за отставкой правительства России и намеченными изменениями в Конституции?
  • Можно ли это назвать началом операции «преемник»?
  • Каким будет новое правительство? Политическим или техническим?
  • Как эти изменения могут отразиться на отношениях России с внешним миром? 
  • А что делать Европе на фоне изменений в России и США?

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