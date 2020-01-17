Студия Postimees: что стоит за рокировками Путина?
К чему могут привести неожиданные изменения в российской власти? Предприниматель, эксперт по экономике Райво Варе ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Смотрите интервью в 13.00!
- Что стоит за отставкой правительства России и намеченными изменениями в Конституции?
- Можно ли это назвать началом операции «преемник»?
- Каким будет новое правительство? Политическим или техническим?
- Как эти изменения могут отразиться на отношениях России с внешним миром?
- А что делать Европе на фоне изменений в России и США?