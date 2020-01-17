Десятки тысяч автомобилистов получили извещение о принудительном дорожном страховании

Тем, кто не отреагировал на напоминание, ФДС в прошлом году отправил 27 500 платежных извещений касательно принудительного дорожного страхования.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, в течение пяти лет неуклонно растет количество собственников автомобилей, рискующих получить принудительное страхование незастрахованного транспортного средства. «Большинство реагирует на напоминания, и поэтому принудительное страхование не применяется. Однако в некоторых случаях напоминание ФДС игнорируется, например когда автомобиль неисправен. Иногда человек не получает напоминание, потому что зарегистрировал в качестве своего местожительства дачу. Поэтому разумно время от времени самим проверять наличие обязанности застраховать транспортное средство», – сказал Потсепп.

В прошлом году ФДС разослал более половины напоминаний, а именно 40 300 напоминаний, по электронной почте, а остальные – обычной почтой. По электронной почте напоминания получают те люди, которые настроили переадресацию почты со своего адреса электронной почты на портале eesti.ee на свой личный адрес электронной почты.

По состоянию на конец 2019 года в стране числилось 12 741 транспортное средство или его прицепа без автоматического дорожного страхования, что на 552 меньше, чем было в конце 2018 года.

Автоматическое дорожное страхование – это принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, применяемое при несоблюдении обязательства заключить договор дорожного страхования. В отношении каждого зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре моторного транспортного средства или его прицепа должен действовать договор дорожного страхования. В виде исключения транспортное средство может оставаться без дорожного страхования на протяжении года с момента истечения срока действия последнего договора, если транспортное средство не используется и хранится таким образом, что не может обусловить дорожно-транспортное происшествие. Если транспортное средство не используются на протяжении более длительного периода, его следует удалить из дорожно-транспортного регистра во избежание автоматического дорожного страхования.

Проверить действие дорожного страхования можно на сайте ФДС. Все свои транспортные средства без дорожного страхования можно посмотреть на портале eesti.ee. Цены на дорожное страхование можно сравнить в калькуляторе.

ФДС является страховщиком, обеспечивающим автоматическое дорожное страхование, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и держателем регистра дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами, в отношении которых применено принудительное страхование, и неустановленными транспортными средствами. Также ФДС занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.