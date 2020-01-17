Российскую Премьер-лигу расширят до 18 клубов

На заседании присутствовали все представители клубов премьер-лиги, а также представители Российского футбольного союза (РФС) - генеральный секретарь Александр Алаев и директор по развитию Максим Митрофанов. Одной из главных тем собрания был вопрос расширения РПЛ.

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что у идеи расширения лиги были и противники. "Проголосовали за "гладкий" чемпионат, но за расширение до 18 команд. За этот вариант проголосовали. А с какого сезона он будет введен, будем обсуждать позднее с РФС. Но не будем забывать о существовании ФНЛ, ПФЛ. Надо подойти к лицензированию. Это будет кропотливая работа по структуре. Большинство клубов за 18 команд, но есть и те, кто против", - заметил функционер.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал позицию клубов по вопросу увеличения команд. "Мы говорили о том, что расширение должно быть подготовленным. Нужно проанализировать, готовы ли команды из ФНЛ (Футбольной национальной лиги) и не будет ли нарушаться спортивный принцип. РФС рассмотрит инициативу", - сказал он.

При этом генеральный директор ЦСКА отметил, что лично он не представляет, как возможно реализовать идею расширения премьер-лиги со следующего сезона без нарушения спортивного принципа.

Прядкин рассказал, что клубы "разошлись во мнении по реформам Кубка России, которые предлагает РФС". "Есть некоторые концептуальные вещи. Кубок России - соревнование, которое проводит РФС. РФС открыт для диалога с нами. "Скелет" по реформам есть, но это не окончательная версия. Но кое-какие пожелания (РФС) высказали", - сказал глава РПЛ.