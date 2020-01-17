Сейм Латвии потребовал от РФ признать факт оккупации и незаконной аннексии страны

Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Документ был подготовлен правоцентристской партией "Новое единство" и опубликован за подписью председателя сейма Инары Мурниеце, уточняет "Интерфакс".

В заявлении утверждается, что, приуменьшая роль договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа, и секретных протоколов к нему, российские официальные лица пытаются снизить ответственность Советского Союза за развязывание войны в Европе и релятивировать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом.

"Латвия подверглась оккупации"

В Риге уверены, что окончание Второй мировой войны не привело к освобождению Латвии и других стран Центральной и Восточной Европы, в отличие, к примеру, от государств Западной Европы. По словам авторов заявления, после разгрома нацистской Германии Латвия подверглась оккупации со стороны другой тоталитарной державы - Советского Союза.

В этой связи парламентарии призвали международное сообщество подвергнуть критике усилия официальных лиц РФ переписать историю Второй мировой войны и оправдать незаконную оккупацию и аннексию Латвии.

Вслед за польским Сеймом

В четверг, 9 января, польский Сейм осудил как провокационные и ложные высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Ранее Путин несколько раз высказывался на связанные с этим темы, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.