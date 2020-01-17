Овечкин сделал хет-трик и повторил уникальное достижение НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2). За 25 секунд до конца третьего периода россиянин ассистировал Крису Крайдеру, автору победной шайбы. Панарин продлил результативную серию (4+9) до пяти игр. Всего в 46 матчах сезона нападающий набрал 68 (26+42) очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Нью-Джерси» (5:2) и был признан первой звездой. Россиянин стал третьим в истории чемпионатов НХЛ после Яромира Ягра и Майка Гартнера игроком, забросившим не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд. Также Овечкин – единственный в истории лиги хоккеист, сделавший это в составе одного клуба. Всего в 1132 играх в регулярках за карьеру Овечкин набрал 1258 (689+569) очков. В 48 матчах текущего сезона на его счету 47 (31+16) баллов.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 32 броска из 34 в матче с «Нью-Джерси» и был признан второй звездой. 22-летний россиянин стал десятым в истории чемпионатов НХЛ голкипером-новичком, одержавшим не менее девяти побед подряд. Рекордсмен по этому показателю – Росс Брукс с серией из 14 выигранных матчей в сезоне-1973/74.

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук забросил две шайбы в матче с «Филадельфией» (4:1) и был признан второй звездой. Россиянин во второй раз набрал два очка после перехода в «Канадиенс». Всего в семи играх за «Монреаль» на его счету семь (3+4) баллов.

Никита Кучеров сделал дубль в матче «Тампы» с «Миннесотой» (2:3) и был признан третьей звездой. Россиянин забросил не менее чем по 20 шайб в шести сезонах подряд. Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2013/14. Кучеров забил во второй игре подряд. Всего в 46 матчах сезона на его счету 52 (20+32) очка.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором победного гола в матче с «Сан-Хосе» (4:0). Россиянин открыл счет уже на 45-й секунде, забросив восьмую шайбу в сезоне и прервав восьмиматчевую безголевую серию.

Владислав Наместников отличился в матче «Оттавы» с «Вегасом» (2:4). Россиянин забросил 9-ю шайбу в сезоне, прервав десятиматчевую безголевую и безрезультативную серии.

"Флорида" дома обыграла "Лос-Анджелес" – 4:3. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов. У "Лос-Анджелеса" голевая передача на счету российского нападающего Николая Прохоркина.

Результаты остальных встреч:

Ванкувер – Аризона – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Даллас – Баффало – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Нэшвилл – Анахайм – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Бостон – Питтсбург – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)