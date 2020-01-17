Пт, 17.01.2020
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  • Для лечения за счет клуба африканец прикинулся легионером московского «Динамо»

Для лечения за счет клуба африканец прикинулся легионером московского «Динамо»

Сильвестер Игбун (справа)

ФОТО: Peter Schneider/AP

Приятель нигерийского нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна воспользовался документами игрока и отправился в одну из столичных больниц для лечения за счет клуба, сообщает Telegram-канал Mash.

Африканец, который прикинулся легионером «Динамо», имел при себе ДМС футболиста. Друг спортсмена даже сделал фотографию с одним из работников медицинского учреждения. Сам Игбун при этом, как подтвердили в клубе, находится на сборах в Турции.

Молодого человека, фигурирующего в видео Mash, можно увидеть на одной из фотографий в Instagram-аккаунте 29-летнего форварда «Динамо».

Страховая компания, обслуживающая футболистов «Динамо», уже начала проверку инцидента. Отмечается, что Игбун рискует лишиться страховки из-за участия в подлоге.

Игбун выступает в Российской премьер-лиге с 2015 года. Футболист провел 108 матчей в составе «Уфы», а в сентябре 2019-го перешел в «Динамо» на правах аренды.

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