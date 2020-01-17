Для лечения за счет клуба африканец прикинулся легионером московского «Динамо»

Африканец, который прикинулся легионером «Динамо», имел при себе ДМС футболиста. Друг спортсмена даже сделал фотографию с одним из работников медицинского учреждения. Сам Игбун при этом, как подтвердили в клубе, находится на сборах в Турции.

Молодого человека, фигурирующего в видео Mash, можно увидеть на одной из фотографий в Instagram-аккаунте 29-летнего форварда «Динамо».

Страховая компания, обслуживающая футболистов «Динамо», уже начала проверку инцидента. Отмечается, что Игбун рискует лишиться страховки из-за участия в подлоге.