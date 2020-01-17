США признали наличие 11 пострадавших от ракетного удара по базе в Ираке

В штабе операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, подтвердили информацию источников издания. "Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-эль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", - приводит издание слова официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса.

"Они до сих пор находятся под наблюдением", - заявил о контуженных представитель военного ведомства Билл Урбан, слова которого приводит Reuters. По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт. Урбан заверил, что после выздоровления эти военнослужащие смогут вернуться в Ирак.

В ночь на 8 января в качестве возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. По данным финансируемого правительством Ирана Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Президент США Дональд Трамп сообщил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники в Пентагоне, что среди американцев жертв нет.

После атаки президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором анонсировал введение новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому, но также отметил, что Америка готова к миру с Тегераном.