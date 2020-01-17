Около озера Выртсъярв нашли останки советского пилота

Могилу случайно обнаружил местный житель. Он заметил в земле впадину и немного поцарапал ножом поверхность торфяника. Показались крепления от парашюта. После этого он позвонил жителю деревни Мелески Вилле Древингу, большому любителю истории, который за 30 лет откопал и перезахоронил множество немецких солдат. Древинг в свою очередь вызвал на место членов исторического клуба Воронкаk, который занимается павшими с русской стороны.

Однажды в 1944 году

Вилле Древинг рассказывает, что в 1944 году фронт некоторое время проходил по Суур-Эмайыги. «Вечером 30 августа здесь над Выртсъярвом летала очередная группа русских штурмовиков ИЛ-2 под прикрытием истребителей, - повествует он. – Что они здесь делали и какое задание выполняли, я точно не знаю. Местные ветераны-старики рассказывали, что они прилетали бомбить склады боеприпасов в Мелески».

Опираясь на немецкие документы, историк-любитель рассказывает, что штурмовики были разбиты подразделением истребителей JG 54. «Всего было три истребителя FW-190 A. В немецких отчетах значится, что первый ИЛ-2 был подстрелен в 17.24 на высоте 300 метров над Вяйке-Ракке немецким асом, кавалером Рыцарского креста Герхардом Тибеном. Именно этот самолет мог оказаться в том квадрате карты, где находилась найденная теперь могила. Это моя версия на основании немецких документов», - пояснил Вилле Древинг. По его мнению, самолет разрушился еще в воздухе, вероятно взорвавшись. «От тех, кто был там, ничего не осталось. Все-таки 300 метров падать», - добавил он.

Пилот погиб при взрыве

Сергей Еремин из клуба «Воронка», откапывавший останки в воскресенье вместе с товарищами, сотрудничает с Йыгеваским военным музеем. По его сведениям, пилот пытался осуществить аварийную посадку, но ему это не удалось, поскольку он не смог избавиться от находившихся на борту бомб. Стрелок выпрыгнул с парашютом и остался жив, а пилот погиб при взрыве, случившемся при приземлении.

«Кажется, взрыв был очень сильным, пилота разорвало на куски. Рядом хутор, можно предположить, что кто-то сложил останки в воронку и захоронил, чтобы они не пахли», - сказал Еремин.

В могиле были найдены кости ноги и маленький нож, на котором, увы, не оказалось инициалов. Были там и порванная шапка летчика, и его перчатка с пятью ногтями. Также были откопаны металлические части креплений парашюта, которые были в закрытом положении, что свидетельствует о том, что парашют не был использован. В 50 метрах от него был найден наручный компас пилота.

«Нам удалось найти и номер самолета, который мы отчистили. Теперь мы попытаемся по базе данных установить самолет. С учетом места и времени имя пилота с 90-процентной вероятностью известно, - сказал Сергей Еремин. – Найденные останки мы передали клубу военной истории Front Line. В мае они будут перезахоронены на Маардуском кладбище, где хоронят павших с советской стороны».