Ночной кошмар строителя частного дома

Вследствие невольного просчета мечта о своем доме может превратиться для многих семей в ночной кошмар, поскольку при возведении частного жилья приходится брать кредиты поэтапно, и в случае реализации худшего сценария деньги на строительство могут просто закончиться на половине пути.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что строительство частного дома требует достаточно основательной предварительной работы в финансовой сфере, сотрудничества с надежной строительной фирмой и тщательного планирования.
«Банки, как правило, на приобретение незастроенного участка земли кредит не выдают. Помимо этого, получить кредит для того, чтобы только начать строительство, можно исключительно при наличии дополнительного залога. Такие правила, к счастью, удерживают наиболее горячие головы от чрезмерно легкомысленного взятия кредита.
Для банков строящееся частное жилье подходит в качестве залога лишь с того момента, когда над домом уже возведена крыша и вставлены окна и двери, то есть коробка дома закрыта. Выдача кредитов происходит в соответствии с рыночной стоимостью, указанной в экспертных оценках или, говоря более доступным языком, в оценочных актах. Нередко случалось, что в процессе строительства у людей заканчивались свободные деньги, а стройка находилось на той стадии, когда рыночная стоимость дома еще не достигла достаточно высокого уровня, а ранее предоставленного залога оказалось недостаточно, чтобы взять дополнительный заем. В результате строительство останавливается на полпути и мечты рушатся», – пояснил Сооман.
«Именно по этой причине на рынке выставлено на продажу достаточно большое количество коробок домов, строительство которых застопорилось на разных этапах», – добавил он.