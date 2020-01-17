Пт, 17.01.2020
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Ниццу за 127 евро!

Ницца.

ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Шанхай начиная с 323 евро

Туда-обратно из Таллинна в Кению начиная с 386 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 535 евро

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