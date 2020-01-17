ЕС обещает иск в ВТО против торгового соглашения США и Китая в случае проблем для европейских компаний

"По нашему мнению, количественные показатели (из соглашения) будут противоречить нормам ВТО в том случае, если они приведут к деформациям торговых отношений. Если речь зайдет о подобном, мы пойдем в ВТО, чтобы урегулировать вопрос", - цитирует его слова западные СМИ.

Как отметил Шапюи, во время встречи в МИД КНР он получил заверения китайской стороны о том, что американо-китайское соглашение абсолютно никак не навредит европейскому бизнесу.

Тем не менее, Шапюи заверил, что ЕС будет наблюдать за воплощением в жизнь договоренностей Вашингтона и Пекина.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.