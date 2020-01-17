Утратила доверие ⟩ Хельве Сяргава исключили из фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании

Летом прошлого года Сяргава сообщила о своем выходе из Социал-демократической партии, но при этом осталась членом фракции соцдемов в столичном горсобрании. На недавнем голосовании по бюджету города Сяргава вместе с депутатами от Центристской партии и EKRE поддержала принятие бюджета.

По словам председателя таллиннского округа социал-демократов Раймонда Кальюлайда, члены округа беседовали с Сяргава и, к сожалению, были вынуждены признать, что сотрудничество с ней прекратилось.

«Наша цель – делать все для того, чтобы Таллинн стал удобной для всех жилой и предпринимательской средой. И чтобы добиться в этом успеха, мы должны быть единой командой, члены которой доверяют друг другу. К сожалению, к Хельве Сяргава у нас доверия больше нет, так что в сложившейся ситуации мы не считаем возможным продолжать наше сотрудничество», – отметил Кальюлайд.

Социал-демократы не в курсе, по какой причине Сяргава голосует в горсобрании так же, как центристы и EKRE.

«Конечно, и до нас дошли слухи, что по аналогии с Бородичем Хельве Сяргава за ее голос обещан пост заместителя председателя городского собрания, который сейчас занимает Март Луйк из „Отечества“. Мы не хотим комментировать эти слухи. Их подтвердить или опровергнуть могут только те, кто имеет к этому отношение. Как бы там ни было, социал-демократы не могут быть продажными, а те, кто продается, не могут быть социал-демократами», – сказал Кальюлайд.

Социал-демократы по-прежнему обеспокоены и тем, что и председатель Центристской партии Юри Ратас, и кандидат на пост мэра Таллинна от Партии реформ Кристен Михал подтвердили, что хотят в столице сотрудничать с EKRE.

«Мы, как и прежде, считаем крайне тревожной готовность Партии реформ привести в столице Эстонской Республики к власти праворадикальных популистов. Мы призвали правление Партии реформ сформировать по этому вопросу четкую отрицательную позицию», – подчеркнул Раймонд Кальюлайд.