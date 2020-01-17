Пт, 17.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

ВЗГЛЯНИТЕ ⟩ Строгая роскошь квартиры в престижном таллиннском районе

Kodu Põhja-Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Интерьер выставленной на продажу квартиры в Пыхья-Таллинне создан профессиональным дизайнером, сообщает портал Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 72,4 квадратных метров находится в построенном в 2018 году доме. Над изысканным и строгим интерьером работала дизайнер Кайса Ленсен. 

ФОТО: KV.EE

Стоимость квартиры с балконом и одним парковочным местом - 299 000 евро. Если в семье две машины, за второе место придется доплатить 15 000 евро. 

ФОТО: KV.EE

Водяное отопление в полу позволяет обогревать всю квартиру, причем температура в каждой комнате может регулироваться отдельно.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ