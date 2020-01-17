ВЗГЛЯНИТЕ ⟩ Строгая роскошь квартиры в престижном таллиннском районе

Трехкомнатная квартира площадью 72,4 квадратных метров находится в построенном в 2018 году доме. Над изысканным и строгим интерьером работала дизайнер Кайса Ленсен.

ФОТО: KV.EE

Стоимость квартиры с балконом и одним парковочным местом - 299 000 евро. Если в семье две машины, за второе место придется доплатить 15 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Водяное отопление в полу позволяет обогревать всю квартиру, причем температура в каждой комнате может регулироваться отдельно.

ФОТО: KV.EE