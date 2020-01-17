Соседи незаконно перевозят по Эстонии грузы

По словам собственника транспортного предприятия AS Lajos Эйнара Валлбаума, иностранные машины перевозят в Эстонии грузы каждый день, и их становится все больше. Схема проста: латвийский перевозчик доставляет груз, например, в какую-то логистическую фирму, забирает там другой товар и везет его на склад в Нарву, там снова получает товар и доставляет его в Тарту: «Так они здесь работают. Автомобили с латвийскими номерами, например, возят по всей Эстонии металл, и никто их не проверяет».

На вопрос, насколько велика разница в цене эстонских и латвийских перевозчиков, Валлбаум ответил, что речь идет о почти трехстах евро: «У машин в баках 1500 литров дешевого латвийского топлива, которое они прокатывают по Эстонии. Все эстонские перевозчики используют эту возможность, насколько возможно, так как это дешевле».

Внутригосударственные перевозки, или каботажные перевозки, дальнобойщикам из других стран в действительности разрешены, но в ограниченном количестве. Если иностранный перевозчик приезжает в Эстонию без груза, он может осуществлять лишь одну перевозку в течение трех дней, а если с грузом, то три перевозки в течение семи дней.

Сотрудник центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев сказал, что каботажные перевозки, конечно, осуществляются, но полиция массовых нарушений не выявляла: «В прошлом году было зарегистрировано всего четыре нарушения, связанных с каботажными перевозками: в трех случаях речь шла о литовских, а в одном – о латвийском перевозчиках. За нарушение требований, предъявляемых к каботажным перевозкам, можно получить штраф в размере до 800 евро. Кроме того, у полиции есть право прервать транспортировку. В 2019 году всех нарушителей выслали в страны происхождения».

В то же время, по словам Валлбаума, полиции попадаются лишь единицы: «Их трудно поймать, поскольку путевой лист можно заполнить самому, что они и делают. Согласно предъявляемым полиции путевым листам, груз доставляется из Латвии в Нарву, а в действительности была сделана промежуточная остановка».

Это подтвердил и руководитель Эстонского союза автоперевозчиков Виллем Тори: «В ходе надзора выявить запрещенные каботажные перевозки невозможно. Я приведу пример: машина польского предприятия приезжает сюда, делает остановку в Тарту, берет там груз, сгружает его в Рапла, где берет еще один груз, который доставляет в Таллинн. Таких остановок может быть 50, так груз и развозится. Внутригосударственные перевозчики не успевают за ними и остаются без работы. Я могу это говорить только со слов других предприятий, но кажется, это весьма распространенная схема».