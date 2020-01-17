Пт, 17.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Дом в Палдиски отдают бесплатно, но есть одна закавыка

Tasuta maja Paldiskis.

ФОТО: KV.EE

Есть возможность получить бесплатно двухэтажный деревянный дом площадью 536 квадратных метров в Палдиски, пишет Kodustiil

Но желающие обзавестись бесплатной недвижимостью будут разочарованы: дом отдается без земли, на которой стоит. Как это возможно? А очень просто: новый хозяин получает набор пиломатериалов, которых довольной много, так как дом немаленький, но которые необходимо вывезти самостоятельно.

Многие части дома находятся в хорошем состоянии и могут использоваться для реставрационных работ. Покрывающую дом жестяную крышу можно сдать в пункт приема металлолома.   

Бесплатный дом.

ФОТО: KV.EE

Будьте предприимчивы и берегите окружающую среду: создайте из старого что-то новое! 

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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