Дом в Палдиски отдают бесплатно, но есть одна закавыка

Есть возможность получить бесплатно двухэтажный деревянный дом площадью 536 квадратных метров в Палдиски, пишет Kodustiil.
Но желающие обзавестись бесплатной недвижимостью будут разочарованы: дом отдается без земли, на которой стоит. Как это возможно? А очень просто: новый хозяин получает набор пиломатериалов, которых довольной много, так как дом немаленький, но которые необходимо вывезти самостоятельно.
Многие части дома находятся в хорошем состоянии и могут использоваться для реставрационных работ. Покрывающую дом жестяную крышу можно сдать в пункт приема металлолома.
Будьте предприимчивы и берегите окружающую среду: создайте из старого что-то новое!
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.