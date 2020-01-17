Дом в Палдиски отдают бесплатно, но есть одна закавыка

Но желающие обзавестись бесплатной недвижимостью будут разочарованы: дом отдается без земли, на которой стоит. Как это возможно? А очень просто: новый хозяин получает набор пиломатериалов, которых довольной много, так как дом немаленький, но которые необходимо вывезти самостоятельно.