Макгрегор объявил о желании подраться с Фергюсоном

«Вне зависимости от результата этого боя мне хотелось бы встретиться с обоими этими парнями. Мне хотелось бы подраться с Фергюсоном. У меня была с ним своя история, ведь так? Мы управляли его карьерой (в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. — Прим. «Чемпионата»). Он остался в порядке, после того как ушёл. В его лице у нас был один из самых высокооплачиваемых бойцов из тех, у кого нет чемпионского пояса. Так что история с Тони есть. В какой-то момент мне хотелось бы с ним сразиться», — приводит слова ирландца MMA Junkie.