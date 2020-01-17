Известного эстонского доктора вышвырнули из Общества семейных врачей

«Это стало неожиданностью, но, по крайней мере, я думаю, что знаю, из-за чего меня выгнали», - сказал Вескимяги.

"По своим взглядам на медицинскую профессию я немного отличаюсь от членов общества семейных врачей. В частности, мое сочувствие и симпатия направлены на пациента, а не на нашу медицину, как принято сегодня".

По оценке Вескимяги, нынешняя система семейной медицины не ориентирована на пациента.

«Когда я слышу о недофинансировании семейных врачей - мол, голод почти у дверей - но при этом вижу, как семейные врачи водят дорогие машины и ездят в отпуск и какие большие дивиденды они получают, мне кажется, что огромные деньги уходят куда-то, кроме пациентов. В этой игре пациент явно более слабая сторона, и я хочу быть на стороне слабого», - сказал он.

Вескимяги подтвердил, что для его пациентов ничего не изменится. «Решение Общества о моем исключении никоим образом не влияет на мою работу в качестве семейного врача», - сказал он.

«Но как гражданин я понимаю свободу как право, помимо прочего, говорить о вещах, которые нам не нравятся».

По словам члена правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, решение об исключении Вескимяги было трудным, но необходимым. «Если человек портит имидж семейных врачей, создает ложное впечатление о коллегах и нашей работе, мы не можем продолжать работать вместе», - прокомментировала Йоллер. По ее словам, члены общества были очень расстроены тем, что их обвиняли в неэтичном поведении, не зная фактов.

«Мы вкладываем душу в свою работу, и пациенты для нас на первом месте», - заверила Йоллер, сказав, что разногласия с Вескимяги были проблемой в течение длительного времени, и отраженное в средствах массовой информации - только верхушка айсберга.