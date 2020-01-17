Приграничным алкомагазинам пришел конец? Один рядом с нашей границей уже закрывается

Снижение акцизного налога и запланированное в Латвии увеличение акцизного налога приносит магазину у границы незначительную прибыль, поэтому компания видит больший потенциал в использовании того же пространства для работы магазины стройматериалов, сообщил в пресс-релизе члена правления Co Alco SIA Вельо Мадиберг.

По словам Мадиберга, снижение акцизного сбора изменило общественное мнение, и хотя разница в ценах между двумя странами не сильно изменилась, люди по-прежнему придерживались мнения, что цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии по существу сравнялись.