Приграничным алкомагазинам пришел конец? Один рядом с нашей границей уже закрывается

Действующий у границы с Латвией алкогольный магазин Goalco в связи с низкой прибылью в пятницу прекращает торговлю алкаголем в Айнажи и преобразуется в магазин строительных материалов.
Снижение акцизного налога и запланированное в Латвии увеличение акцизного налога приносит магазину у границы незначительную прибыль, поэтому компания видит больший потенциал в использовании того же пространства для работы магазины стройматериалов, сообщил в пресс-релизе члена правления Co Alco SIA Вельо Мадиберг.
По словам Мадиберга, снижение акцизного сбора изменило общественное мнение, и хотя разница в ценах между двумя странами не сильно изменилась, люди по-прежнему придерживались мнения, что цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии по существу сравнялись.
По словам Мадиберга, эстонское государство проделало хороший маркетинг, в результате которого удалось отвлечь людей от приграничной торговли алкоголем, хотя цены в розничной торговле Эстонии не упали.