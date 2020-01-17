Коалиция решила внести изменения в пенсионную реформу

В четверг глава финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк выступил с несколькими предложениями. Например, люди, у которых на пенсионном счету скопилось более 10 100 евро, смогут забрать всю сумму сразу. Изначально планировалось, что в ситуации, когда у человека во второй пенсионной ступени накоплено более 10 100, он сможет забрать превышающую данное значение сумму частями. В то же время планируется увеличить срок, за который необходимо известить о желании изъять денежные средства из пенсионного фонда: если ранее речь шла о месяце, то теперь этот период планируется увеличить до пяти месяцев. Это значит, что отказавшемуся от накопления пенсии человеку придется подождать немного дольше, прежде чем он получит свои деньги.

Кокк озвучил свои предложения за час до состоявшегося в понедельник заседания финансовой комиссии, в котором принимали участие представители почти 20 учреждений и заинтересованных групп. «Решили озвучить наши предложения, чтобы не пришлось обсуждать этот вопрос в четверг. Также мы хотели показать, что рабочая группа трудилась как в праздники, так и в начале нового года, а не взялась за дело в понедельник, когда Рийгикогу вернулся с каникул», - объяснил Кокк.

По его словам, правящая коалиция одобрила поправки. «Коалиция предчувствует, что после разрушения пенсионной ступени возникнут проблемы», - считает заместитель председателя комиссии реформистка Марис Лаури. К примеру, правящая коалиция прислушалась к мнению юристов, по мнению которых, ограничение в выплате из второй пенсионной ступени суммы, не превышающей 10 100 евро, ставит в неравное положение имеющих большие накопления.

По мнению политиков, поправка, согласно которой будет увеличен срок подачи заявлений об изъятии пенсионных накоплений с одного до пяти месяцев, позволит людям хорошенько обдумать свое решение. Это важно, поскольку в случае вступления в силу поправок к закону при выходе из пенсионной ступени подключиться к ней заново можно будет только через десять лет. Выигрыш во времени придется на руку и собственникам фондов, у которых будет достаточно времени, чтобы рассчитаться с покидающими фонд людьми. В то же время нынешний план позволяет изъять всю накопленную сумму сразу.

По оценке реформистки Марис Лаури, это говорит о желании правительства как можно быстрее получить в госбюджет большое количество денег в виде подоходного налога. Как известно, в случае изъятия денег из второй пенсионной ступени с них будет удержан 20-процентный подоходный налог.

Представители нескольких заинтересованных групп выступали за то, чтобы накопленные во второй пенсионной ступени средства выплачивались частями. Также присутствовавшие на собрании отмечали, что в случае вступления закона в силу, необходимо как минимум год или полтора, чтобы успеть создать инвестиционные накопительные счета и подготовить необходимые ИТ-системы.