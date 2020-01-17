Россияне стали стал победителями «Дакара»-2020 в классе грузовиков

Eго итоговый отрыв от товарища по команде Антона Шибалова, занявшего второе место по итогам соревнования, составил 42 минуты 26 секунд. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа». Четвёртое место занял ещё один экипаж «КАМАЗ-мастера», который пилотировал Дмитрий Сотников.