У музеев Ида-Вирумаа был сложный год

Руководитель ЦУ "Нарвский музей" Иво Пости говорит, что для возглавляемого им музея прошлый год был тяжелым в том плане, что хотя и сделали все возможное, открыть обновленную крепость вместе с новой постоянной экспозицией минувшим летом не удалось.

Остались в живых

По словам Пости, это означало необходимость переделать все финансовые прогнозы, поскольку ожидаемого увеличения доходов не произошло, хотя на открытие уже были понесены большие расходы. Во-вторых, по его словам, проблему представляло продолжающееся строительство, так как это значительно влияло на опыт посетителя - от логистики до впечатления.

В-третьих, работники музея находились в постоянном напряжении, поскольку приходилось работать в неважных условиях и постоянно сталкиваться с вопросом: "Когда же вы наконец откроете?". "К счастью, мы выдержали и остались в живых", - говорит Пости.

В качестве положительных аспектов он упоминает, что, несмотря на стройку и неоткрытие, годовой билетный доход значительно вырос по сравнению с двумя предыдущими годами. Это, в свою очередь, поспособствовало тому, что неоткрытие не повлекло тяжких финансовых последствий.

ИВО ПОСТИ: В заключение можно сказать, что это был год выживания и обновления.

Кроме того, удалось придать новое дыхание художественной галерее музея. Настоящие плоды этого шага, конечно, появятся в этом году, поскольку обновление и изменение выставочной деятельности и программ потребует времени. "Так что в заключение можно сказать, что это был год выживания и обновления", - подытоживает Пости.

Обновленная плотина экономит деньги

По словам Этти Кагаров, директора расположенного в Кохтла-Нымме шахтного музея, учреждение посетило на 379 человек больше, чем в позапрошлом году, когда их было 22321. Кагаров объясняет это так называемыми смутными временами. Дело в том, что когда она заняла должность в марте 2018 года, у учреждения были неоплаченные счета на сумму 35000 евро и пять судебных дел, что, по оценке руководителя, нехорошо влияло на репутацию музея.

В 2016 году местное самоуправление выдало музею заем, и нынче нужно вернуть 15000 евро. В прошлом году вернули такую же сумму, но ее получили обратно в виде инвестиционной поддержки. В шахтном музее штатных работников всего около дюжины, плюс гиды.

К постоянным расходам музея относится, например, непрерывная работа насосов, чтобы не затопило подземные ходы. В 2015 году под землей построили водозадерживающую плотину, но она оказалась слишком низкой. В прошлом году для сокращения расходов плотину толщиной около метра, длиной 40 метров и высотой 1,5 метра своими силами подняли до потолка. Денежная экономия ощущается уже сейчас, работу выполнили с использованием вышеупомянутого инвестиционного пособия. По словам Кагаров, бесценным активом музея является технический руководитель Ало Абель, который в числе прочего осуществил строительство плотины и руководил им. При закупке услуги извне работы обошлись бы в несколько раз дороже.

Много посетителей из-за границы

В апреле-мае и начале июня, а также в сентябре-октябре в гости приезжает множество школьных групп, которые ходят в музей в рамках образовательных программ. Крупнейшая целевая группа - это внутриэстонские посетители (примерно 80%), далее гости из России (10%), Латвии (6%) и Финляндии (4%).

Кагаров считает, что нынче установить рекорд посещаемости не смогут, поскольку для шахтного музея рекордным годом был 2016-й, когда посетителей было аж 26000 человек, и это во многом было обусловлено новизной. Многолюдным обещает быть День шахтера, который в последние годы проводится в сотрудничестве между "VKG" и "Eesti Energia", надеются и на фестиваль "Голос гор", если он в этом году все-таки пройдет на территории шахтного музея. По мнению Кагаров, жители северной Эстонии узнали о существовании музея, и теперь нужно стараться, чтобы привлечь также южных эстонцев. В качестве нового проекта нынче в здании обогатительной фабрики начнут строить мультифункциональное помещение, лифт для людей с инвалидностью, а также дополнят подземную экспозицию новыми ИТ-решениями.