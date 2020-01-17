Открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в России

Доступ к регистрации осуществляется через новый информационный портал http://edu.rs.gov.ru/ (портал www.russia.study больше не является оператором программы бесплатного обучения в России). Необходимо зарегистрировать личный кабинет, выбрать направление учебы, желаемые вузы, заполнить и отправить заявку.

Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации в РФ, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте нельзя.

Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре после бакалавриата), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2020/2021 года.

Подробная информация о необходимых документах, сроках их подачи, условиях и этапах проведении отборочного конкурса и иных организационных моментах будет опубликована в ближайшее время на интернет-сайте посольства www.estonia.mid.ru, а также на наших посольствах в сетях «Facebook», «ВКонтакте» и «Twitter».

В прошлом году Полиция безопасности Эстонии отметила в своем ежегоднике, что российские спецслужбы продолжали попытки использовать молодежь, предлагая русскоязычной молодежи возможность обучения в университетах России.