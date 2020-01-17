Китай обещает: соглашение с США не затронет интересы ЕС

В МИД КНР заверили, что европейские предприниматели никоим образом не пострадают от китайских договоренностей с США, сообщил посол Евросоюза в Пекине Николас Чапуис в пятницу, 17 января. Евросоюз намерен детально наблюдать за ситуацией, принимая во внимание заверения Пекина.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров и услуг из США минимум на 200 млрд долларов в течение двух лет. В обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Евросоюз озабочен американскими предписаниями для торговли с Китаем

Европейская торговая палата в Китае выразила обеспокоенность в связи с возможными последствиями этой сделки для ЕС. Европейцы отвергают составленный Соединенными Штатами "список покупок", в соответствии с которым Китай должен будет закупать американские товары, заявил глава организации Йорг Вуттке. По его словам, США будут предписывать Китаю, какие продукты и в каком количестве он должен закупать, что исключает из этого рынка других его участников. При этом Вуттке подчеркнул, что речь уже не идет о лучших ценах и лучших поставщиках.

Евросоюз намерен проверить, насколько документ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и в случае их нарушения подать жалобу.

ЕС и Китай готовят соглашение о защите инвестиций

В 2020 году Евросоюз и Китай намерены заключить всеобъемлющее соглашение о защите инвестиций, переговоры по поводу которого длятся уже семь лет. Оно должно обеспечить, в частности, существенно улучшенный доступ европейских предпринимателей к китайскому рынку, справедливую конкуренцию, ликвидацию дискриминационных требований и практик в отношении европейских инвесторов, создание механизмов защиты инвестиций.