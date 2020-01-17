Apple, Microsoft и другие призвали Еврокомиссию остановить патентных троллей

Стороны, подписавшие письмо, призвали Тьерри Бретона, нового комиссара, который курирует промышленную политику и технологии, разработать жесткие правила, чтобы запретить троллям играть с системой, пишет Ixbt.com.

В частности, они просили суды ЕС придерживаться более мягкого подхода, отметив, что в прошлом судьи вводили полный запрет на продукты, когда было установлено, что нарушен только один патент.

Патрик Оливер, исполнительный директор IP2Innovate, одной из отраслевых групп, подписавших письмо, заявил, что опыт их компаний-членов свидетельствует о том, что европейская патентная система не работает должным образом и подрывает способность Европы конкурировать в области передовых технологий на мировом рынке.