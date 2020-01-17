Apple, Microsoft и другие призвали Еврокомиссию остановить патентных троллей

Группа из 35 компаний и отраслевых организаций, в числе которых — Apple и Microsoft, обратилась в Европейскую комиссию с письмом. В нем содержится призыв принять меры против так называемых патентных троллей, которые скупают патенты в надежде на получение прибыли через лицензии или судебные процессы. По мнению авторов письма, патентные тролли душат инновации.
Стороны, подписавшие письмо, призвали Тьерри Бретона, нового комиссара, который курирует промышленную политику и технологии, разработать жесткие правила, чтобы запретить троллям играть с системой, пишет Ixbt.com.
В частности, они просили суды ЕС придерживаться более мягкого подхода, отметив, что в прошлом судьи вводили полный запрет на продукты, когда было установлено, что нарушен только один патент.
Патрик Оливер, исполнительный директор IP2Innovate, одной из отраслевых групп, подписавших письмо, заявил, что опыт их компаний-членов свидетельствует о том, что европейская патентная система не работает должным образом и подрывает способность Европы конкурировать в области передовых технологий на мировом рынке.
В течение многих лет благодатной охотничьей площадкой для патентных троллей были Соединенные Штаты, потому что в случае нарушения суды быстро выносили судебные запреты. Но в 2006 году Верховный суд принял более высокий порог нарушений для судебных запретов.