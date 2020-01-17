Ответ Postimees на статью «Репортеров без границ»

Редакция Postimees заверяет, что как и прежде, мы продолжаем заниматься качественной журналистикой сегодня и продолжим делать это завтра несмотря на то, что организация «Репортеры без границ» выражает в своей статье крайнюю обеспокоенность будущим расследовательской журналистики в Postimees.

Postimees 162 года, у него бывали более сложные и лучшие времена, но его всегда отличала журналистика, следующая наилучшим традициям. Прошлый год был бурным, однако мы можем заверить: редакция всегда действовала и и в дальнейшем будет действовать как единое целое во имя того, чтобы быть влиятельной и заслуживающей доверия. 125 журналистов Postimees служат интересам читателей.

Мы делаем свою работу свободно и с самоотдачей, следуя принципам журналистской этики. В Postimees по-прежнему пишут статьи-расследования и мнения. Также мы рассматриваем все политические силы, деятелей бизнеса и общественных деятелей.

Мы считаем, что лучше всего мы можем отстоять свое доброе имя и надежность, делая свою работу – занимаясь журналистикой. Газета Postimees выходит шесть раз в неделю, а портал – практически круглосуточно.

Мы всегда рады и искренне благодарны, когда нам указывают на наши ошибки и критикуют нас, точно так же мы рады словам благодарности и времени, которое все больше проводят с нами. И критика, и те, кто держат за нас кулаки, дают нам ценную обратную связь, чтобы служить читателю еще лучше.

Калев Корв, и.о. главного редактора

Урмас Яагант, руководитель эстонской новостной редакции

Харри Тууль, руководитель экономической редакции Postimees и экономической редакции BNS

Эвелин Калдоя, руководитель редакции зарубежных новостей

Херман Келомеэс, и.о. руководителя редакции мнений

Хейли Сибритс, руководитель редакции новостей культуры

Марттен Кальдвеэ, руководитель спортивной редакции

Рауль Ранне, руководитель редакции Arter

Олеся Лагашина, руководитель русскоязычных порталов

Ханна-Хульда Рейнкорт, выпускающий редактор печатной версии

Кайдо Кельп, руководитель отдела дизайна

Эрик Прозес, руководитель фото- и видеоредакции

Аарне Сеппель, руководитель спецпроектов