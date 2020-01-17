Российской модели грозит два года тюрьмы за клевету на футболиста

Испанская прокуратура требует приговорить российско-испанскую модель Луису Кремлеву, обвинявшую защитника итальянского футбольного клуба "Милан" Тео Эрнандеса, к двум годам заключения за клевету, сообщает Р-Спорт.
В своем заключении прокуратура заявила, что сексуальные отношения между моделью и футболистом на парковке дискотеки в испанском городе Марбелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) в 2017 году происходили по взаимному согласию. По данным обвинения, Луиса настаивала, чтобы Эрнандес "провел с ней остаток ночи и пошел к ней домой", от чего тот отказался, после чего женщина "из-за мести и, использовав известность Тео Эрнандеса", обратилась в полицию, заявив, что она является "жертвой сексуального насилия".
Прокуратура считает, что девушка имитировала преступление (статья 456 УК), и требует приговорить ее к двум годам заключения и штрафу в размере 14400 евро.
По испанскому законодательству приговоры до двух лет заключения отбываются, как правило, условно.
Ранее суд закрыл дело, связанное с обвинениями модели в адрес футболиста, не найдя оснований в заявлениях Кремлевой о том, что Эрнандес "заставлял ее продолжить сексуальные отношения, которые они начали добровольно на заднем сиденье его автомобиля", припаркованного на парковке дискотеки. Девушка утверждала, что отказалась от продолжения сексуальных контактов, после чего Эрнандес "открыл дверь машины и выбросил ее на асфальт", из-за чего она упала на колени, получила травмы и "находилась в состоянии шока". Кроме того, Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками.