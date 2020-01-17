Российской модели грозит два года тюрьмы за клевету на футболиста

В своем заключении прокуратура заявила, что сексуальные отношения между моделью и футболистом на парковке дискотеки в испанском городе Марбелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) в 2017 году происходили по взаимному согласию. По данным обвинения, Луиса настаивала, чтобы Эрнандес "провел с ней остаток ночи и пошел к ней домой", от чего тот отказался, после чего женщина "из-за мести и, использовав известность Тео Эрнандеса", обратилась в полицию, заявив, что она является "жертвой сексуального насилия".

Прокуратура считает, что девушка имитировала преступление (статья 456 УК), и требует приговорить ее к двум годам заключения и штрафу в размере 14400 евро.

По испанскому законодательству приговоры до двух лет заключения отбываются, как правило, условно.