Volkswagen пропустит крупнейший международный автосалон

В ходе встречи с журналистами член совета директоров Volkswagen Юрген Штакман заявил, что у компании нет планов относительно этой международной автомобильной выставки.

Volkswagen не принимал участия и в Парижском автосалоне 2018 года (моторшоу проводится раз в два года). Тогда сообщалось, что немецкий производитель намерен сконцентрироваться на других активностях. Кроме того, решение об отказе от выставки связывали минимизацией издержек после «дизельного скандала».

Помимо Volkswagen на Парижский автосалон 2018 года не приехали Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo.