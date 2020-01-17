Профессиональные инвесторы покупают для сдачи внаем несколько квартир за один присест

В 2019 году Scandium Kinnisvara, крупнейший в Эстонии девелопер квартир для сдачи внаем, продал более 210 таких квартир. Средняя цена, заплаченная за небольшую квартиру в Таллинне и Тарту, составила 62 577 евро. Самая дорогая квартира, которую можно было купить в качестве инвестиции, стоила 150 000 евро, а самая дешевая - 39 750 евро. Размеры квартир варьировались от 12 до 48 квадратных метров.

«В прошлом году инвесторы в недвижимость проявили большой интерес к съемным квартирам и продолжают демонстрировать эту тенденцию и сегодня. Начинающие инвесторы в основном выбирали квартиры в пригородах Таллинна - цены там были ниже. Тем не менее, как начинающие, так и опытные инвесторы живо интересовались и предназначенными для сдачи внаем элитными квартирами в центре города, которые отличались хорошим расположением, дополнительными удобствами и уникальностью», - отметила менеджер по продажам Scandium Kinnisvara Майя Лышко.

Цена квадратного метра мини-квартир, как правило, выше, чем у квартир стандартного размера, так как стоимость строительных работ здесь значительно выше. Тем не менее, при сравнении цен на мини-квартиры были обнаружены различия.

«Разница между самой низкой и самой высокой ценой квадратного метра проданных нами мини-квартир была более чем вдвое. Квадратный метр самой доступной по цене мини-квартиры стоил 2750 евро, а самой дорогой - 5630 евро. Разница была обусловлена ​​как спецификой продукта, так и местоположением. Самая доступная по цене квадратного метра студия для аренды была продана в пригороде в стандартном многоквартирном доме. А вот самая дорогая квартира была расположена в историческом здании в стиле модерн в центре Таллинна, где в дополнение к уникальным квартирам жители дома получили дополнительные удобства в виде тренажерного зала, террасы на крыше и многого другого», - объяснил финансовый руководитель Scandium Kinnisvara Урмо Каллакас.