Собака-иностранка напала на иностранца-курьера

Все произошло у гостиницы «Виру», где развозящий продуктовые заказы курьер-иностранец был атакован собакой, прибывшей с хозяином из-за рубежа. Курьер ехал с заказом по тротуару, а иностранный гражданин гулял там с собакой. Поскольку велосипедист приблизился к пешеходам со спины, его появление оказалось для собаки неожиданностью, и она бросилась на защиту хозяина, вцепившись в ногу курьера. К счастью, собака была небольшой, а полученные травмы курьером травмы - несерьезными.

К счастью, собака была небольшой, а полученные травмы оказались несерьезными. ФОТО: Таллиннская муниципальная полиция

Прибывший на место происшествия патруль МуПо выслушал обе стороны и убедился, что у курьера есть и вид на жительство и разрешение на работу, но, не зная местных законов, он нарушил Правила дорожного движения. В законе сказано, что велосипедистам запрещено ездить по тротуарам без велосипедных дорожек, за исключением велосипедистов моложе 13 лет и максимум двух сопровождающих его взрослых, а также велосипедиста, сопровождающего маленького ребенка в инвалидном кресле, и велосипедиста, который вынужден использовать тротуар, если движение по проезжей части значительно затруднено.

Поскольку курьер хотел, чтобы его осмотрели врачи, на место была вызвана скорая помощь, сотрудники которой продезинфицировали рану и посоветовали в случае необходимости обратиться в ЭМО, что он на следующий день и сделал. Участники происшествия обменялись телефонами, а владелец собаки компенсировал курьеру расходы на медицинскую помощь – 115 евро.