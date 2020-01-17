Карта: в связи со строительством магазина Lidl ласнамяэский автобус пойдет в объезд

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, с связи с прокладкой коммуникаций с 20 по 24 января будет закрыт участок дороги по адресу Тяхесаю, 4 (на этом участке ведутся работы по строительству магазина Lidl), поэтому автобусы, следующие маршрутом номер 51 направятся в объезд.