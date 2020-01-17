Пт, 17.01.2020
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  • Карта: в связи со строительством магазина Lidl ласнамяэский автобус пойдет в объезд

Карта: в связи со строительством магазина Lidl ласнамяэский автобус пойдет в объезд

Bussipeatus. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arvo Meeks

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, с связи с прокладкой коммуникаций с 20 по 24 января будет закрыт участок дороги по адресу Тяхесаю, 4 (на этом участке ведутся работы по строительству магазина Lidl), поэтому автобусы, следующие маршрутом номер 51 направятся в объезд.

Маршрут объезда в направлении Прийсле: мост Варраку, Лаагна-теэ, Мустакиви теэ, пропуская остановки «Лендтяхе» и «Тяхесаю», и следующая остановка будет на Лаагна теэ - «Тавэакиви».

Маршрут объезда по направлению к торговому центру «Виру»: Тяхесаю теэ, отрезок дороги между Тяхесаю и Лаагна-теэ (левый поворот после здания по адресу Тяхесаю-теэ, 8), временная остановка «Лендтяхе» неподалеку от дома по адресу Тяхесаю, 7.

В связи с изменением маршрута в расписании линии могут возникнуть неточности.

Власти города приносят жителям извинения за возможные неудобства.

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