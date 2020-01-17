Полицейский автобус гнался за пьяным 16-летним водителем, но врезался в дерево

Сегодня ночью в Йыгевамаа полицейский патруль, который пытался задержать пьяного водителя, попал в ДТП. Стражи порядка серьезно не пострадали и продолжили службу.
Вчера около 00:30 на дороге Сиймусти-Кааве в волости Йыгева полицейские заметили автомобиль Volkswagen Bora, стиль вождения водителя которого показался им подозрительным. Стражи порядка подали водителю знак остановиться, но тот лишь ускорился, проехал мимо и в скором времени пропал из виду. К поимке опасного водителя были привлечены другие находившиеся поблизости патрули.
Руководитель патрульной службы Алвар Пяхкель рассказал, что патруль заметил Volkswagen на дороге Каарепере-Паламузе и дал второе распоряжение остановиться, которое удирающий водитель опять проигнорировал. «Последовав за автомобилем, на крутом повороте на дороге Пиккярве-Сяэскюла полицейский автобус попал в боковое скольжение, съехал с дороги и врезался в дерево. К счастью, сотрудники полиции серьезно не пострадали и продолжили службу», - описал он.
Второй патруль задержал водителя Volkswagen, 16-летнего юношу, у которого было выявлено алкогольное опьянение. Он был задержан, в отношении него начато уголовное производство.