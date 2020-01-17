В Эстонии будущие пенсионеры не надеются на государство и детей

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка SEB, отметив, что о доверии не говорит и тот факт, что для 46 процентов опрошенных пенсия по-прежнему является настолько отдаленной темой, что они сомневаются, будет ли к тому времени вообще существовать пенсионная система.

Таким образом, подавляющее большинство, то есть 67 процентов, считают, что они должны самостоятельно копить деньги для обеспечения своего будущего. Около половины респондентов надеются продолжать работать на пенсии, а чуть менее 40 процентов планируют пройти такое обучение, чтобы обеспечить себе работу и доход на пенсии.

Беззаботное будущее в пенсионном возрасте представляют себе восемь процентов респондентов: для этого они сумели сделать достаточно инвестиций или приобрести недвижимость.

«Хотя люди понимают, что их пенсии в значительной степени находятся в их собственных руках, навыков и знаний для обеспечения своего будущего может быть недостаточно. Например, из всех, кто планирует выйти из второй пенсионной ступени, 34 процента чувствуют себя неуверенно в отношении инвестиций, а 43 процента убеждены, что им необходим совет банка для дальнейшего инвестирования своих сбережений», – сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

Только одна десятая часть людей, планирующих выход из второй пенсионной ступени, чувствуют себя уверенно в вопросах инвестиций, и они отдают явное предпочтение самостоятельному накоплению средств к выходу на пенсию.