Советы госфирм ожидает грандиозная чистка

В дополнение к назначению в должность комитет по назначениям может вносить изменения в рамер вознаграждения членов советов. Например, три года назад комитет увеличил вознаграждение председателя совета Eesti Energia с 472 до 2000 евро.

Изменения начнутся уже в феврале, когда закончатся полномочия совета паевого товарищества Transpordi Varahaldus, которое в основном владеет самолетами Nordica.

Из наиболее важных компаний в мае истекают полномочия советов Eesti Energia и Eesti Post, а также наблюдательного совета Operail. В августе заканчиваются полномочия совета Таллиннского Аэропорта, а в сентябре - Таллиннского порта.

Решение правительства укомплектовать новые комитеты по назначениям советов государственных компаний политиками настораживает руководителей фирм: большинство менеджеров либо не хотят это комментировать, либо делают это в общих чертах. Так, Eesti Energia и Omniva оставили вопросы Postimees без комментариев . Рауль Тоомсалу, председатель правления Operail, высоко оценил действовавшую до сих пор систему, но также был сдержанным в отношении будущего.

«С точки зрения нашей компании, предыдущий комитет по назначениям, в котором были аполитичные члены с опытом работы, был очень хорошим. У нас было очень хорошее сотрудничество с главой комитета по назначениям Эркки Раасуке, что привело к очень конструктивному и поддерживающему правлению, которое сбалансировало деловые интересы компании с ожиданиями владельца. Мы надеемся, что с новым комитетом по назначениям эти принципы останутся прежними, и что хорошее сотрудничество будет поддерживаться и продолжаться », - сказал Тоомсалу Postimees.

Вся идея создания системы комитетов по назначениям три года назад состояла в том, чтобы не защитить советы от политических потрясений. Этот принцип был де-факто нарушен решениями правительства Юри Ратаса. В четверг на прошлой неделе в комитет были назначены ведущий член EKRE Арго Лууде и одна из крупнейших спонсоров "Отечества" и активный член этой партии Реэт Роос.

Ситуация тем более странна, потому что именно Ратас предположительно помешал Лууде стать прошлой весной мнистром. Причиной было отсутствие у Лууде безупречной репутации. Когда речь шла о распределении министерских должностей прошлой весной, казалось логичным, что один из ведущих членов EKRE, предприниматель Арго Лууде, который долгое время занимался вопросами окружающей среды, будет назначен министром окружающей среды. Это место, однако, занял малоизвестный тогда Рене Кокк.

Лууде является владельцем одной из крупнейших компаний Эстонии по обработке отходов в Эстонии, Eesti Keskkonnateenused. В феврале 2012 года Лууде был в порядке согласительного производства признан виновным в антиконкурентном соглашении, касавшемся закупки услуг по уборке улиц в Тарту. Лууде оштрафовали 17 040 евро, а компания, которой он руководил в то время, Veolia Keskkonnateenused, должна была заплатить 100 000 евро.

Министр финансов Мартин Хельме объяснил смену направления в радиопрограмме «Räägime asjast», заявив, что связь между правительством и главами государственных компаний значительно ухудшилась. По словам Хельме, он согласен с тем, что у правительства нет права голоса в принадлежащих ему компаниях.