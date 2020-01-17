Теплая и бесснежная зима готова преподнести неприятный сюрприз раллийным гонщикам

Бесснежная зима в Швеции грозит сорвать одно из самых популярных ралли мира. Если снега в Швеции не выпадет, то шведские власти запретят проводить заезды на гравийных дорогах, по которым в обычные дни ездят жители. В последний раз ралли Швеции из-за погодных условий был под угрозой в 2016 году, когда соревнование все-таки решили провести в сокращенном варианте - вместо 331-километровой дистанции гонщики проехали 226.

Отмена ралли будет означать, что на шведском этапе не выступят шесть эстонских гонщиков. Кроме Оття Тянака и Мартина Ярвеоя в различных классах раллийного чемпионата в Швеции должны стартовать Рауль Йеэтс и Андрус Тоом, а также Роланд Поом и Кен Ярвеоя.