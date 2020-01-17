Пт, 17.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
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Теплая и бесснежная зима готова преподнести неприятный сюрприз раллийным гонщикам

Ott Tänak ja Martin Järveoja mullu Rootsi rallil.

ФОТО: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Теплая зима грозит участникам чемпионата мира по ралли отменой этапа в Швеции, передает Postimees.

Бесснежная зима в Швеции грозит сорвать одно из самых популярных ралли мира. Если снега в Швеции не выпадет, то шведские власти запретят проводить заезды на гравийных дорогах, по которым в обычные дни ездят жители. В последний раз ралли Швеции из-за погодных условий был под угрозой в 2016 году, когда соревнование все-таки решили провести в сокращенном варианте - вместо 331-километровой дистанции гонщики проехали 226.

Отмена ралли будет означать, что на шведском этапе не выступят шесть эстонских гонщиков. Кроме Оття Тянака и Мартина Ярвеоя в различных классах раллийного чемпионата в Швеции должны стартовать Рауль Йеэтс и Андрус Тоом, а также Роланд Поом и Кен Ярвеоя.

Ранее из календаря чемпионата мира по ралли-2020 было исключено ввиду политической нестабильности в стране Ралли Чили, в 2019 году из-за лесных пожаров было отменено последнее ралли сезона в Австралии.

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