Украина намерена юридически зафиксировать вину Ирана в гибели самолета

"Получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. И мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом", - сказал министр, добавив, что Украина намерена публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины на международном уровне. По его мнению, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится исключительно на политическом заявлении лидера Ирана. Ранее лидер Ирана сообщил, что для расследования причин крушения украинского самолета будет сформирован специальный суд с участием верховных судей и экспертов, по этому делу уже арестованы несколько человек, имена которых не называются.

Пристайко подчеркнул, что иранские эксперты полностью взаимодействуют в расследовании причин катастрофы, продолжается круглосуточная работа врачей по идентификации тел, Украина получила доступ ко всем обломкам самолета, и украинская команда работает в ангаре для реконструкции корпуса самолета и выяснения обстоятельств крушения.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему - получит доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, повлияет ли на ход расследования катастрофы отказ Ирана передать Украине "черные ящики" .

По его словам, все граждане Украины идентифицированы, срок доставки их тел на родину будет известен до конца дня. Юридические команды авиакомпании МАУ, министерства иностранных дел и министерства юстиции Украины прорабатывают вопрос выплаты компенсаций семьям погибших.