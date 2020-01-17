Картина дня: подробности стрельбы в Кохтла-Ярве, оказавшийся в непростой ситуации врач и ошибка пилотов самолета Utair

Известного эстонского доктора вышвырнули из Общества семейных врачей

Вчера Мадис Вескимяги, семейный врач из Тыстамаа, выступавший с критическими замечаниями по поводу организации медицины в Эстонии, получил лаконичное извещение о том, что он исключен из Эстонского общества семейных врачей. Сам Вескимяги отнесся к этой новости спокойно. Читать далее...

Автобусы в Кохтла-Ярве обстреляли из пневматического оружия, подозреваемые задержаны на 48 часов

В четверг, 16 января, полиция провела в Кохтла-Ярве спецоперацию. В городе обстреляли три автобуса. Стрельба велась, по предварительным данным, из пневматического оружия. Полицией задержаны один 20-летний подозреваемый и два несовершеннолетних. Читать далее...

Субсидии на покупку электромобилей расхватали за четыре часа

Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) сообщает, что прием ходатайств на получение субсидии на покупку электромобиля окончен, поскольку бюджет израсходован. Заявок на субсидии поступило больше, чем предусматривает весь бюджет, который составляет 1,2 млн евро. Читать далее...

Ответ Postimees на статью «Репортеров без границ»

Руководители редакции Postimees обратились к организации "Репортеры без границ" с возражением на статью, в которой в отношении Postimees были выдвинуты несправедливые утверждения. Читать далее...

Приграничным алкомагазинам пришел конец? Один рядом с нашей границей уже закрывается

Действующий у границы с Латвией алкогольный магазин Goalco в связи с низкой прибылью в пятницу прекращает торговлю алкаголем в Айнажи и преобразуется в магазин строительных материалов. Читать далее...

Соседи незаконно перевозят по Эстонии грузы

По словам представителей транспортных предприятий, в Эстонии увеличивается количество латвийских и литовских автомобилей, незаконно перевозящих грузы, выдавливая с рынка местные фирмы разницей в цене почти в триста евро. Читать далее...

Полицейский автобус гнался за пьяным 16-летним водителем, но врезался в дерево

Сегодня ночью в Йыгевамаа полицейский патруль, который пытался задержать пьяного водителя, попал в ДТП. Стражи порядка серьезно не пострадали и продолжили службу. Читать далее...

Экспертиза: в крови участника смертельной аварии на Сааремаа было 1,82 промилле

Экспертиза, назначенная для исследования крови водителя Audi, который участвовал в тяжелом ДТП на Сааремаа, показала в результате меньшую степень опьянения по сравнению с первоначальным анализом, сделанным в больнице. Читать далее...

Безногий мужчина из-за бюрократии вынужден справлять нужду в бутылку

Андрей Грейнис живет в муниципальной квартире на улице Лайа. Безногий, передвигающийся на инвалидном кресле 59-летний человек из-за узких дверных проемов не может попасть ни в ванную комнату, ни в туалет. Читать далее...

Советы госфирм ожидает грандиозная чистка