Картина дня: подробности стрельбы в Кохтла-Ярве, популярность субсидии на электромобили и оказавшийся в непростой ситуации врач

Известного эстонского доктора вышвырнули из Общества семейных врачей

Вчера Мадис Вескимяги, семейный врач из Тыстамаа, выступавший с критическими замечаниями по поводу организации медицины в Эстонии, получил лаконичное извещение о том, что он исключен из Эстонского общества семейных врачей. Сам Вескимяги отнесся к этой новости спокойно. Читать далее...

Автобусы в Кохтла-Ярве обстреляли из пневматического оружия, подозреваемые задержаны на 48 часов

В четверг, 16 января, полиция провела в Кохтла-Ярве спецоперацию. В городе обстреляли три автобуса. Стрельба велась, по предварительным данным, из пневматического оружия. Полицией задержаны один 20-летний подозреваемый и два несовершеннолетних. Читать далее...

Субсидии на покупку электромобилей расхватали за четыре часа

Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) сообщает, что прием ходатайств на получение субсидии на покупку электромобиля окончен, поскольку бюджет израсходован. Заявок на субсидии поступило больше, чем предусматривает весь бюджет, который составляет 1,2 млн евро. Читать далее...

Ответ Postimees на статью «Репортеров без границ»

Руководители редакции Postimees обратились к организации "Репортеры без границ" с возражением на статью, в которой в отношении Postimees были выдвинуты несправедливые утверждения. Читать далее...

Приграничным алкомагазинам пришел конец? Один рядом с нашей границей уже закрывается

Действующий у границы с Латвией алкогольный магазин Goalco в связи с низкой прибылью в пятницу прекращает торговлю алкаголем в Айнажи и преобразуется в магазин строительных материалов. Читать далее...

Соседи незаконно перевозят по Эстонии грузы

По словам представителей транспортных предприятий, в Эстонии увеличивается количество латвийских и литовских автомобилей, незаконно перевозящих грузы, выдавливая с рынка местные фирмы разницей в цене почти в триста евро. Читать далее...

Полицейский автобус гнался за пьяным 16-летним водителем, но врезался в дерево

Сегодня ночью в Йыгевамаа полицейский патруль, который пытался задержать пьяного водителя, попал в ДТП. Стражи порядка серьезно не пострадали и продолжили службу. Читать далее...

Советы госфирм ожидает грандиозная чистка

Изменения в составе комитета по назначениям советов госфирм и сдвиг в сторону политизации могут указывать на то, что советы госфирм подвергнутся серьезной чистке. В частности, в этом году истекает срок полномочий 92 членов советов 28 госфирм или компаний с государственным участием. Читать далее...

Коалиция решила внести изменения в пенсионную реформу

Согласно решению правящей коалиции, на сотне поправок оппозиции к пенсионной реформе в Рийгикогу будет поставлен крест с помощью голосования по вотуму доверия правительству. Читать далее...

Заберите ваши деньги: в Maxima найдена крупная сумма наличных

В прошлое воскресенье, 12 января, в магазине Мaxima на Смуули-теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличных. Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции. Читать далее...

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Читать далее...

Студия Postimees: что стоит за рокировками Путина?

К чему могут привести неожиданные изменения в российской власти? Предприниматель, эксперт по экономике Райво Варе ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

Около озера Выртсъярв нашли останки советского пилота

В прошлое воскресенье члены НКО Воронка откопали останки пилота русского штурмовика, погибшего во Второй мировой войне, которые весной будут перезахоронены на Маардуском кладбище. Читать далее...

Профессиональные инвесторы покупают для сдачи внаем несколько квартир за один присест