В Нарве до 200 тысяч евро из бюджета будут распределять по результатам народного голосования

Один из инициаторов программы депутат горсобрания и руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат пояснила, что программу нельзя назвать народным бюджетом, поскольку она не совсем соответствует условиям, которые законодательство предъявляет к народным бюджетом. С помощью программы нельзя будет финансировать мероприятия. Проекты, для осуществления которых требуется проектирование, могут быть закончены не только в том же году, в котором были инициированы, но и на следующий год.

В остальном программа очень похожа на народные бюджеты других самоуправлений.

За счет программы будет финансироваться строительство объектов, которые полезны для горожан и которые городские власти в состоянии будут потом обслуживать.

“Мы все понимаем, что космодром с помощью программы мы строить не будем, потому что не сможем его потом обслуживать”, - привела пример Татьяна Стольфат.

Подать свою идею можно будет либо на бумаге, либо по электронной почте. Для этого нужно заранее посчитать стоимость реализации своей идеи и заполнить анкету. Депутат Елена Пахомова объяснила, что идеи, не подкрепленные расчетами, программа финансировать не будет:

“Идеи к нам поступают постоянно. 20 лет я в горсобрании, и 20 лет ко мне идут идеи. Если взять городской бюджет - там половина строк - это идеи, которые когда-то пришли в комиссии. Если у вас просто идея, то можно обратиться в комиссию горсобрания”.

Управа создаст оценочную комиссию, которая будет “фильтровать” предложения, оценивая их соответствие критериям, до поступления на народное голосование.

Голосование нарвитян также будет проходить двумя способами - с помощью ID-карты на специальном сайте, который еще предстоит создать, либо на бумажном бюллетене, при предъявлении удостоверяющего личность документа. Где и когда будет проходить голосование, должна будет предварительно сообщить городская управа.

Предложения, которые получили поддержку горожан на голосовании, будут совместно реализовывать автор предложения и управа. Разработчики программы считают принципиально важным, чтобы авторы идей сами занимались их претворением в жизнь, а не только требовали этого от управы.

Участвовать в программе смогут и физические, и юридические лица, но, видимо, отдельно запрещено будет подавать свои идеи чиновникам горуправы (казус, когда в народный бюджет вошли предложения чиновников, был в Нарва-Йыэсуу).

С этой недели программу поддержки гражданских инициатив обсуждают депутатские комиссии. Программу представили на обсуждение депутаты от правящей фракции Татьяна Стольфат и Елена Пахомова. Последняя является также председателем депутатской комиссии, которая работает с городским бюджетом, поэтому принятие программы городским собранием можно считать весьма вероятным.

По словам Татьяны Стольфат, финансировать ее предполагается из средств, которые удастся сэкономить на различных конкурсах госпоставки. Поэтому, хотя объявлено, что на программу будет выделяться до 200 тысяч евро в год, в реальности сумма может сильно колебаться - как в меньшую, так и в большую сторону.