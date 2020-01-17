19-летний молодой человек отдал инвестиционным мошенникам 35 000 евро

19-летнему маардусцу предложили возможность инвестиций в интернете, и в прошлом году в период с июня по ноябрь он перевел мошенникам более 35 000 евро.

В понедельник о таком же случае сообщил пожилой мужчина. В ноябре мошенники позвонили 76-летнему жителю Пыхья-Таллинна и предложили инвестиционную возможность. В течение двух недель он перевел на зарубежные банковские счета 12 199 евро и думал, что деньги идут на инвестиционную платформу. Забрать деньги он не смог, для этого у него требовали доплату.

В начале января было возбуждено уголовное дело, чтобы расследовать случай, в рамках которого в ноябре прошлого года говорящий по-русски мужчина по телефону предложил инвестиционную возможность жителю Рапламаа. Жертвой по телефону руководили еще два человека, и по их требованию и указаниям он перевел на зарубежный счет более полумиллиона евро, доступа к деньгах у него больше нет.

Инвестиционные мошенники получили миллионы

В декабре Postimees писал, что к концу прошлого года, предлагающие инвестиционные возможности мошенники выманили из жителей Эстонии более трех миллионов евро. Например, в ноябре полиция получила сообщение о 17 новых случаях, когда людей приглашали инвестировать, или предлагали возможность вернуть потерянные деньги: мошенники дают людям надежду вернуть свои деньги, но выманивают у них новые суммы.

«Мошенники будут работать в Эстонии до тех пор, пока люди верят, что с одного телефонного звонка можно обогатиться. Такое предложение, конечно, заманчиво, но стоит помнить, что никто деньги просто так не дарит. Вместо этого стоит всегда самим изучить, с какой фирмой вы имеете дело, и убедиться, что предложение настоящее. В случае подозрений, призываю людей звонить в полицию, например, по номеру 612 3000: мы можем дать вам совет, и если покажется, что речь идет о мошенниках, предупредим от преступления», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.