19-летний молодой человек отдал инвестиционным мошенникам 35 000 евро

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что 19-летний житель Маарду отдал инвестиционным мошенникам более 35 000 евро, пишет Postimees.
19-летнему маардусцу предложили возможность инвестиций в интернете, и в прошлом году в период с июня по ноябрь он перевел мошенникам более 35 000 евро.
В понедельник о таком же случае сообщил пожилой мужчина. В ноябре мошенники позвонили 76-летнему жителю Пыхья-Таллинна и предложили инвестиционную возможность. В течение двух недель он перевел на зарубежные банковские счета 12 199 евро и думал, что деньги идут на инвестиционную платформу. Забрать деньги он не смог, для этого у него требовали доплату.
В начале января было возбуждено уголовное дело, чтобы расследовать случай, в рамках которого в ноябре прошлого года говорящий по-русски мужчина по телефону предложил инвестиционную возможность жителю Рапламаа. Жертвой по телефону руководили еще два человека, и по их требованию и указаниям он перевел на зарубежный счет более полумиллиона евро, доступа к деньгах у него больше нет.
Инвестиционные мошенники получили миллионы
В декабре Postimees писал, что к концу прошлого года, предлагающие инвестиционные возможности мошенники выманили из жителей Эстонии более трех миллионов евро. Например, в ноябре полиция получила сообщение о 17 новых случаях, когда людей приглашали инвестировать, или предлагали возможность вернуть потерянные деньги: мошенники дают людям надежду вернуть свои деньги, но выманивают у них новые суммы.
«Мошенники будут работать в Эстонии до тех пор, пока люди верят, что с одного телефонного звонка можно обогатиться. Такое предложение, конечно, заманчиво, но стоит помнить, что никто деньги просто так не дарит. Вместо этого стоит всегда самим изучить, с какой фирмой вы имеете дело, и убедиться, что предложение настоящее. В случае подозрений, призываю людей звонить в полицию, например, по номеру 612 3000: мы можем дать вам совет, и если покажется, что речь идет о мошенниках, предупредим от преступления», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Будьте осторожны и придерживайтесь следующих советов
- Если вам поступит инвестиционное предложение, которое обещает быстрый большой доход, нужно насторожиться. Как правило, звонящий говорит на русском, или на английском, а эстонского языка не знает вообще.
- Не загружайте по совету «маклера» на свой компьютер программы, которые откроют ему доступ - TeamViewer või AnyDesk.
- Не передавайте «маклерам» данные своей ИД-карты, ПИН-коды, информацию других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитных карт и так далее.
- Любая инвестиция или получение кредита означают заключение договора. Обязательно прочтите условия договора и обратите внимание на возможные дополнительные платы.
- Не переводите деньги прежде, чем проверите фоновую информацию конкретного предприятия.
- Если вам позвонили, сбросьте звонок, заблокируйте номер и сообщите об этом в полицию по номеру 612 3000.
- Если вам причинен ущерб, обратитесь в полицию.
- Предупредите о таких схемах своих знакомых, друзей и членов семьи.