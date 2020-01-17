Ekspress Grupp думает продать издательство Õhtuleht

«Как водится в сфере предпринимательства, выдвигаются предложения купить то или иное предприятие. Скажем так, мы все время открыты для подобных вариантов, но на данный момент нет никаких решений, нет желания отказаться от этой доли участия», – сказала BNS председатель правления Ekspress Grupр Мари-Лийз Рюйтсалу.

Если в 2016 и в 2017 году предприятие заработало прибыль в размере 500 000 евро, то 2018 год издательство Õhtuleht Kirjastus закончило с убытками в 178 800 евро. Рюйтсалу сказала, что Ekspress Grupp как биржевое предприятие пока не может комментировать хозяйственные показатели прошлого года Õhtuleht.

В свою очередь, председатель правления предприятия Alexela Grupр, владеющее долей участия в Õhtuleht Kirjastus, Андреас Лаане сказал, что компания не может комментировать слухи по поводу продажи предприятия, поскольку Ekspress Grupp является биржевым предприятием. «Что я могу и что я хочу сказать, так это то, что Alexela Grupp исключительно довольна своей инвестицией в Õhtuleht», – отметил Лаане.

В пятницу во второй половине дня медийная группа Ekspress Grupр сообщила бирже, что анализирует различные стратегические альтернативы в связи со своим участием в издательстве Õhtuleht Kirjastus.