Фото и видео ⟩ В Петербурге автомобиль с эстонскими номерами попал в тяжелое ДТП

По предварительным данным, 21-летний водитель Audi А6 столкнулся с Mitsubishi, потом наехал на припаркованный автобус Hyundai и «ГАЗель». Предполагаемого виновника увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, а его пассажира – мужчину лет 50 – в крайне тяжелом состоянии, сообщает портал "Фонтанка".

ФОТО: VK.com/Группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»

«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району города сообщает, что 21-летний водитель – гражданин Молдавии. При этом на фотографиях видно, что у Audi эстонские номера.

ФОТО: VK.com/Группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»

Водитель припаркованного автобуса в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказал, что от удара десятитонный автобус, стоявший на ручном тормозе, сдвинуло на два метра.

В Audi сидевшего сзади пассажира зажало между сиденьем и стойкой, пришлось резать стойку, отмечают очевидцы.