Айвар Кокк: снятие пенсионных накоплений частями – нарушение Конституции

«Адвокаты провели анализ закона и говорят, что если в первый раз можно будет снять до 10 000 евро, а затем оставшаяся сумма будет поделена на две части, то это будет нарушением конституции. Поэтому мы такое предложение и внесли», – сказал Айвар Кокк, которого цитирует Rus.ERR, в ходе обсуждения пенсионной реформы с участием членов финансовой комиссии и представителей групп интересов.