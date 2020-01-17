Айвар Кокк: снятие пенсионных накоплений частями – нарушение Конституции

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк («Отечество») обосновал предложение позволить разом забирать накопления из второй пенсионной ступени тем, что, по оценке адвокатов, разделение выплат на несколько частей стало бы нарушением Конституции.
«Адвокаты провели анализ закона и говорят, что если в первый раз можно будет снять до 10 000 евро, а затем оставшаяся сумма будет поделена на две части, то это будет нарушением конституции. Поэтому мы такое предложение и внесли», – сказал Айвар Кокк, которого цитирует Rus.ERR, в ходе обсуждения пенсионной реформы с участием членов финансовой комиссии и представителей групп интересов.
По его словам, руководители фондов также просят внести поправки, согласно которым о намерении забрать накопления нужно будет сообщать не за один месяц, а за пять.
Вклады в пенсионной ступени 82% людей не превышают 10 000 евро, таким образом, согласно нынешнему законопроекту, они могли бы снять свои накопления одним платежом, а поправка коснулась бы лишь 18% вкладчиков.