Пт, 17.01.2020
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  • Под стражу взят водитель, попавшийся пьяным за рулем в Йыхви: оказалось, он уже так делал

Под стражу взят водитель, попавшийся пьяным за рулем в Йыхви: оказалось, он уже так делал

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Полицейские заметили автомобиль Jaguar, который превышал скорость в жилой зоне в Йыхви 15 января в 12:47. Автомобиль остановился на улице Моони после сигнала к остановке. В машине находился только водитель, у которого не было при себе документов.

Водителем оказался 52-летний мужчина, признавшийся, что употреблял алкоголь. При проверке было установлено, что его степень опьянения уголовно наказуема. 

"Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за вождение транспортного средства пьяным. Несмотря на это, он все равно вновь сел за руль пьяным, значит, прошлые наказания не повлияли на него", – сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук.

В рамках другого уголовного дела ему предъявлено подозрение в неоднократном жестоком обращении со своей спутницей жизни. Уголовные дела объединили в одно расследование.

Сегодня, 17 января Вируский окружной суд посадил мужчину под стражу на два месяца. 

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