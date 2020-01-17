Под стражу взят водитель, попавшийся пьяным за рулем в Йыхви: оказалось, он уже так делал

Полицейские заметили автомобиль Jaguar, который превышал скорость в жилой зоне в Йыхви 15 января в 12:47. Автомобиль остановился на улице Моони после сигнала к остановке. В машине находился только водитель, у которого не было при себе документов.
Водителем оказался 52-летний мужчина, признавшийся, что употреблял алкоголь. При проверке было установлено, что его степень опьянения уголовно наказуема.
"Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за вождение транспортного средства пьяным. Несмотря на это, он все равно вновь сел за руль пьяным, значит, прошлые наказания не повлияли на него", – сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук.
В рамках другого уголовного дела ему предъявлено подозрение в неоднократном жестоком обращении со своей спутницей жизни. Уголовные дела объединили в одно расследование.
Сегодня, 17 января Вируский окружной суд посадил мужчину под стражу на два месяца.