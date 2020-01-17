Пт, 17.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

ЧП в Хельсинки: почему стюардесса выпала из самолета Finnair?

Finnair

ФОТО: Sille Annuk

На этой неделе в аэропорту Хельсинки-Вантаа из припаркованного самолета Finnair выпала стюардесса, которая не заметила, что трап уже был убран. Стюардесса упала с высоты трех с половиной метров и получила серьезные повреждения, сообщает Postimees.

В понедельник рано утром прилетевшие из Оулу в Хельсинки пассажиры покинули борт с помощью трапа, который был прикреплен к дверному проему. Когда пассажиры покинули самолет, стюардесса показала водителю автобуса пальцами знак «ОК» и закрыла за собой дверь самолета, передает Helsingin Sanomat.

К сожалению, водитель автобуса в утренних сумерках не заметил знака стюардессы и автобус остался стоять на месте. Когда стюардесса это поняла, она вновь открыла дверь, но не заметила, что трап уже убрали от самолета, и упала из открытой двери. В результате она получила множественные переломы костей.

Пресс-служба Finnair сказала Helsingin Sanomat, что они не комментируют этот инцидент, поскольку расследование еще идет.

Подобные инциденты случались и раньше. В Китае в 2017 году из самолета выпал член экипажа Xiamen Air, а в 2018 году произошло два подобных случая, но с пассажирами: в Уганде и Будапеште.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ