ЧП в Хельсинки: почему стюардесса выпала из самолета Finnair?

На этой неделе в аэропорту Хельсинки-Вантаа из припаркованного самолета Finnair выпала стюардесса, которая не заметила, что трап уже был убран. Стюардесса упала с высоты трех с половиной метров и получила серьезные повреждения, сообщает Postimees.
В понедельник рано утром прилетевшие из Оулу в Хельсинки пассажиры покинули борт с помощью трапа, который был прикреплен к дверному проему. Когда пассажиры покинули самолет, стюардесса показала водителю автобуса пальцами знак «ОК» и закрыла за собой дверь самолета, передает Helsingin Sanomat.
К сожалению, водитель автобуса в утренних сумерках не заметил знака стюардессы и автобус остался стоять на месте. Когда стюардесса это поняла, она вновь открыла дверь, но не заметила, что трап уже убрали от самолета, и упала из открытой двери. В результате она получила множественные переломы костей.
Пресс-служба Finnair сказала Helsingin Sanomat, что они не комментируют этот инцидент, поскольку расследование еще идет.
Подобные инциденты случались и раньше. В Китае в 2017 году из самолета выпал член экипажа Xiamen Air, а в 2018 году произошло два подобных случая, но с пассажирами: в Уганде и Будапеште.