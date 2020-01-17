ЧП в Хельсинки: почему стюардесса выпала из самолета Finnair?

В понедельник рано утром прилетевшие из Оулу в Хельсинки пассажиры покинули борт с помощью трапа, который был прикреплен к дверному проему. Когда пассажиры покинули самолет, стюардесса показала водителю автобуса пальцами знак «ОК» и закрыла за собой дверь самолета, передает Helsingin Sanomat.

К сожалению, водитель автобуса в утренних сумерках не заметил знака стюардессы и автобус остался стоять на месте. Когда стюардесса это поняла, она вновь открыла дверь, но не заметила, что трап уже убрали от самолета, и упала из открытой двери. В результате она получила множественные переломы костей.

Пресс-служба Finnair сказала Helsingin Sanomat, что они не комментируют этот инцидент, поскольку расследование еще идет.