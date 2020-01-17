H&M пробует сдавать одежду в аренду

Шведский гигант H&M в конце прошлого года запустил пилотную программу по сдаче одежды в аренду, чтобы выяснить, насколько популярной может быть такая услуга.
Hennes & Mauritz AB, более широко известная как H&M, в конце ноября прошлого года стала предлагать услугу по аренде одежды в одном из своих самых престижных представительств.
В магазине на площади Сергелс Торги в Стокгольме можно взять в аренду одежду за 350 крон (около 33 евро) в неделю. В ассортименте почти 50 изделий, их могут взять поносить постоянные клиенты. Фирма поначалу собирается попробовать эту услугу на протяжении трех месяцев, чтобы определить, есть ли на нее спрос.
В то же время в магазине начали предлагать услугу ремонта одежды, которая тоже пока находится в фазе тестирования.
H&M пошел на этот шаг в ситуации, когда в мире все больше и все более негативно говорят об экологическом следе производства одежды и его ущербе для окружающей среды. По разным оценкам, именно эта отрасль промышленности отвечает почти за 10% парниковых газов, которые ежегодно выбрасываются в атмосферу. По мнению ООН, это больше, чем производят судовой и авиационный сектор вместе взятые.