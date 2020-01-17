H&M пробует сдавать одежду в аренду

Hennes & Mauritz AB, более широко известная как H&M, в конце ноября прошлого года стала предлагать услугу по аренде одежды в одном из своих самых престижных представительств.

В магазине на площади Сергелс Торги в Стокгольме можно взять в аренду одежду за 350 крон (около 33 евро) в неделю. В ассортименте почти 50 изделий, их могут взять поносить постоянные клиенты. Фирма поначалу собирается попробовать эту услугу на протяжении трех месяцев, чтобы определить, есть ли на нее спрос.

В то же время в магазине начали предлагать услугу ремонта одежды, которая тоже пока находится в фазе тестирования.