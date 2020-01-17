Киберпреступники не дремлют: только за декабрь поступило более 250 сообщений о кибермошенничестве

Департаменту государственной инфосистемы (RIA) Эстонии в декабре сообщили о 268 киберинцидентах. По оценке экспертов, этот показатель не превысил среднее количество подобных происшествий.
Руководитель компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации» (англ. computer emergency response team, CERT) в RIA Тыну Таммер в переданном BNS пресс-релизе сообщил, что в декабре кибермошенники продолжили засыпать людей и учреждения фишинговыми письмами, чтобы выманить у них ПИН-коды.
«Раз за разом преступники создают ловушки - поддельные веб-страницы банков, пытаются раздобыть данные аккаунтов почтовых ящиков. Пользователи должны быть внимательными и следить, предлагаемая адресная строка на самом деле принадлежит банку или только ее имитирует. Не следует торопиться с введением ПИН-кодов — если пользователь точно не знает, какую именно сделку он подтверждает введением кода, то такую сделку надо срочно прервать. Если сомнительная сделка все же подтверждена, то надо немедленно известить об этом банк», - подчеркнул Таммер.
RIA напомнил, что с 14 января компания Microsoft перестала поддерживать седьмую версию Windows. Хотя компьютерами с ОС Windows 7 можно пользоваться и дальше, RIA все же советует сменить программное обеспечение, поскольку компьютеры со старым ПО становятся все более уязвимыми, а с середины января их системы безопасности больше не обновляются.