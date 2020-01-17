Киберпреступники не дремлют: только за декабрь поступило более 250 сообщений о кибермошенничестве

Руководитель компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации» (англ. computer emergency response team, CERT) в RIA Тыну Таммер в переданном BNS пресс-релизе сообщил, что в декабре кибермошенники продолжили засыпать людей и учреждения фишинговыми письмами, чтобы выманить у них ПИН-коды.

«Раз за разом преступники создают ловушки - поддельные веб-страницы банков, пытаются раздобыть данные аккаунтов почтовых ящиков. Пользователи должны быть внимательными и следить, предлагаемая адресная строка на самом деле принадлежит банку или только ее имитирует. Не следует торопиться с введением ПИН-кодов — если пользователь точно не знает, какую именно сделку он подтверждает введением кода, то такую сделку надо срочно прервать. Если сомнительная сделка все же подтверждена, то надо немедленно известить об этом банк», - подчеркнул Таммер.