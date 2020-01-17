Пункты сбора не помогают: старые елки выбрасывают куда попало

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сложившаяся ситуация вызывает озабоченность. «Несмотря на открытые управой пункты сбора, кучи с елками возникают возле домов и машин, что совсем не безопасно. Достаточно глупого поступка или намеренного хулиганства, чтобы случилось большое несчастье», - считает старейшина.

Стихийные пункты сбора елок в Хааберсти. ФОТО: Управа Хааберсти

«Также упакованное в пленку и выброшенные во двор или кусты старые елки загрязняют окружающую среду и портят вид района», - продолжил старейшина и призвал всех жителей к внимательности.

«Если замечаете, что кто-то избавляется от елки подобным образом, то призовите его к порядку и сообщите о поступке муниципальной полиции. Подобное поведение недопустимо, особенно в ситуации, когда для жителей созданы специальные пункты сбора для бесплатной утилизации елок», - сказал старейшина и добавил, что порядок начинается с нас самих.

Помимо портящих внешний вид района брошенных старых елок, в районе намеренно испорчено озеленение и срублена красивая голубая ель. «Особенно жаль, что среди нас по-прежнему есть личности, которые не отдают себе отчета в том, что разрешено, а что нет», - подеркнул Ханимяги. По его словам, это самое настоящее воровство городского имущества и материально наказуемо.

Акт вандализма в Хааберсти. ФОТО: Управа Хааберсти

Управа прости всех, кто стал очевидцем этого акта вандализма, связаться с управой или МуПо.

Акт вандализма в Хааберсти. ФОТО: Управа Хааберсти

До 31 января жители Хааберсти могут принести свои старые елки в пять временных пунктов сбора. Из собранных старых новогодних деревьев сделают щепу, поэтому важно, чтобы елки, принесенные на пункт сбора, были без украшений и не упакованы в пленку.

Пункты сбора старых елок находятся:

1. Площадка на пляже Какумяэ (парковка на улице Ряйме по направлению в сторону города)

2. Площадка рядом с Ыйсмяэ-теэ, 110 (детский городок движения)

3. Грунт Ярвеотса-теэ, 15а (между Ярвеотса-теэ,15а и Палдиским шоссе, 225)

4. Асфальтовая площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общая с районом Кристийне)