Финская полиция зафиксировала лихача: он разогнался до 236 км/ч

Финская камера замера скорости ранним утром во вторник зафиксировала автомобиль, который превысил скорость в несколько раз, разогнавшись до 236 км/ч.
В то же время разрешенная скорость на том участке дороги составляла 80 км/ч. В полиции отмечают, что, возможно, это самое вопиющее превышение скорости, зафиксированное за последние годы, может быть, даже за всю историю.
Пока что неизвестно, какая машина нарушила скоростной режим, однако немногие марки машины способны разогнаться до такой скорости. Затрудняет процесс установления марки машины и регистрационного номера то, что машина проехала на такой быстрой скорости, что изображение смазалось.
Mitattu nopeus 236 km/h, ylinopeutta 156 km/h. Ei näin! pic.twitter.com/wlV7dJOQhD
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) January 17, 2020